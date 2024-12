Linkiesta.it - La banda marsigliese di narcotrafficanti con ambizioni mafiose

Da diversi mesi la Francia ha registrato un aumento delle violenze legate al traffico di droga. Narcodelinquenza, narcocidi tra i termini che affollano sempre più i quotidiani del Paese. Se i boss della droga sono a Dubai, infatti, i «piccoli» che ne gestiscono il traffico fanno base a Marsiglia. Il capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra è diventata, negli ultimi anni, una delle capitali europee del narcotraffico, registrando nel 2023 quarantasette omicidi legati al narcotraffico.A dominare il mercato della drogaè la Dz mafia. «Dz» sta per Dzayir, che in arabo significa «Algeria». Ibrido tra cartello messicano e organizzazione mafiosa, il gruppo criminale è ritenuto responsabile di più di duecentocinquanta omicidi dal 2010 a oggi, in una narco-guerra con l’organizzazione criminale antagonista Yoda, che da un decennio sta travolgendo la città.