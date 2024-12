Ilfattoquotidiano.it - Joe Biden grazia suo figlio: questi americani non sanno proprio rinunciare ai prodotti tipici italiani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di PaoloTutto il mondo è paese, ma Joesta esagerando. Il presidente, che mi pare sia ancora in carica o a cui ogni tanto danno ancora la carica, hato il.Resta da capire se il successivo viaggio diin Angola sia storico per il viaggio in sé o per la figura storica di “sostanza” che renderebbe storico pure una vacanza a Fregene.Donald si lamenta, che si fa con gli amici che volevano pernottare al palazzo del Campidoglio? Avevan chiesto una suite di lusso e si son trovati in carcere, colazione da schifo, niente frigobar e servizio sveglia a manganellate invece che una semplice telefonata o un colpetto alla porta.Per quel che riguarda Hunter, che sarà mai un’evasione fiscale da 1,4 milioni di dollari e il possesso d’armi illegale? Soldi spesi in escort e droga, è così che ci si comporta con chi muove l’economia? Con chi è generoso? Tutto un fumus persecutionis che odora di casa nostra come un Arbre Magique ad una cena elegante, insomma si direbbe chenonai