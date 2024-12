Anteprima24.it - ‘IlluminiAMO Salerno’: 48 ore di tempo per decidere quando ‘accendere’ i balconi

di lettura: 3 minutiEmozioni che si accendono. All’orizzonte una nuova edizione di IlluminiAMO Salerno, quinto capitolo dell’appuntamento natalizio messo in piedi in pandemia da Pippo Pelo. Allora bisognava vedere la luce in fondo al tunnel, oggi, nel rispetto di quella felicità condivisa, di quel senso di aggregazione, l’accensione si ripete e la città sembra come essersi abituata a questo rituale che sente assolutamente proprio.E proprio per questo, il quinto anno di IlluminiAMO affida ai salernitani un compito molto importante: scegliereaccendere i. Accadrà attraverso un contest sulla pagina Facebook dell’iniziativa (https://www.facebook.com/groups/424097825651092) dove da cinque anni si incontrano quasi 25mila persone, tutti innamorati di un appuntamento genuino, che non ha nessun altro scopo se non quello di dare luce e calore alla propria città, dagià famosa per le Luci D’artista.