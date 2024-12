Terzotemponapoli.com - Il Napoli capolista di Conte e McTominay

Ildi Antonioprimo in classifica: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Dieci e lode per il risultato, l’atteggiamento e la prestazione ma qualche altro corso di recupero per migliorare la mira, fermo restando uno strepitoso Milinkovic. Ilvince anche contro il Toro, per la decima volta in campionato, e mantiene per la nona giornata il primo posto in solitaria. Un capolavoro, se pensiamo che undici mesi fa Torino fu il teatro di una figuraccia tremenda”.Le ‘caratteristiche’ che sta assumendo ildi“E invece la squadra diassume sempre più lo status delle grandi: dominante, sicura ma non presuntuosa, ermetica in fase difensiva e capace di creare una mole imponente di occasioni anche enormi (16 tiri, 6 nello specchio).