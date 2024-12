Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 2 dicembre: Serie A, Liga e altri campionati

di: ci sono i posticipi diA e, si gioca anche in Turchia, Portogallo e la Champions League asiatica.La quattordicesima giornata diA si chiude questocon il posticipo tra Roma e Atalanta. I giallorossi grazie al pareggio di Europa League contro il Tottenham hanno visto la luce in fondo al tunnel e si sono intravisti i primi risultati della cura Ranieri. L’Atalanta di questo periodo rappresenta però forse uno scoglio troppo grande da superare, è la squadra più in forma d’Italia e d’Europa. I giallorossi però se giocheranno a viso aperto come fatto a Londra potrebbero riuscire quanto meno ad andare in gol.IdiA,(LaPresse) – IlVeggente.it Nel posticipo della quindicesima giornata dial “Sanchez Pizjuan” di Siviglia arriva l’Osasuna, che in classifica ha 4 punti in più degli avversari.