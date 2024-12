Gqitalia.it - I migliori manga di sempre, quelli che ti fanno innamorare di questo mondo

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Fin da metà del secolo scorso, periodo nel quale ihanno assunto la forma odierna, questi fumetti sono stati un prodotto culturale importante in Giappone, che poco a poco ha conquistato tutto il. Divisi per generi e fasce di età del pubblico, alcuni di essi hanno fatto epoca e continuano a venire tradotti e ristampati.Meglio dirlo subito: i diecidi questa lista - che non è una classifica - potranno non incontrare i gusti di tutti i fan e sicuramente non riescono a coprire tutti gli aspetti di un fenomeno così vasto e complesso. Se anche solo aiuta chi non li conosce ad accendere una passione pertipo di narrativa, è un grande piacere per chi amatipo di fumetti da prima che facesse figo.