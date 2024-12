Giornata delle persone con disabilità FISM al Governo | Aiutateci a garantire l’assistenza a scuola

Leggi su Orizzontescuola.it

Ricorre domani - 3 dicembre - lainternazionale dei diritticon, istituita dall’ONU nel 1992. Per la- la Federazione Italiana Scuole Materne, punto di riferimento nel nostro Paese per circa novemila realtà educative non profit frequentate da quasi mezzo milione di bambine e bambini - un’occasione per ribadire l’esigenza di salvaguardare la qualità della vita di tanti bambini convalorizzandone le potenzialità ed offrendo occasioni di inclusione e crescita, ma anche per lanciare un appello alaffinché renda possibile tali obiettivi anche nelle scuole paritarie.L'articoloconal: “” .