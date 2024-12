Gestione delle piscine Le Naiadi di Pescara | cinque indagati per una gara da 39 milioni di euro

Leggi su Citypescara.com

persone risultano indagate nell’ambito dell’inchiesta della Procura disulladel complesso sportivoLe. Al centroindagini, un appalto ventennale del valore di 39di, concesso al Club AcquaticoSSD. La vicenda ha acceso i riflettori su presunte irregolarità e turbative d’asta legate allapubblica.I dettagli dell’indagineIl procuratore Giuseppe Bellelli e il sostituto Luca Sciarretta hanno firmato l’avviso di conclusioneindagini. Tra glifigura Vincenzo Serraiocco, commercialista ed ex commissario provinciale di Noi Moderati, già noto alle cronache giudiziarie per una condanna a 4 anni e mezzo di reclusione legata al fallimento.Gli altri coinvolti includono:Donato Cavallo, direttore generale di Areacom, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza.