Ilrestodelcarlino.it - Fosso, un altro ko: l’Avezzano vola con i rigori

1 Avezzano 3 FORSEMPRONESE (4-4-2): Amici 6; Tamburini 6 (13’ st Torri 6,5), Urso 6 (41’ st Bianchi ng), Camilloni 6, Procacci 6,5; Bucchi 6 (38’ st Pandolfi L. ng), Fraternali 6 (13’ st Amerighi 6), Conti 6,5, Pandolfi R. 6,5; Casolla 6 (43’ st Broso ng), Kyeremateng 6. All. Fucili. AVEZZANO (4-4-2): Cultraro 6; Ferrandino 6, Sbardella 6, Quaranta 6 (13’ st Graziano 6), Verna 6; Luciani 6; Mascella 6, Bassini 6 (41’ st De Lorenzo ng), Allessi 6; Ferrari 6,5 (44’ st Passawe ng), De Silvestro 6,5 (44’ st Coiro ng). All. Pochesci. Arbitro: Rossini di Torino. Reti: 10’ e 40’ Di Silvestro (rig.); 17’ st Ferrari; 22’ st Torri. Partita disgraziata per la Forsempronese, la quattordicesima di andata casalinga. Ospite è, che viene da otto sconfitte su tredici partite (ma che con Poschesci in panchina ha cambiato marcia) e se ne torna a casa col bottino pieno.