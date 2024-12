Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Ant festeggia. Raccolti 30mila euro

Nel menu prelibatezze, ma anche tanta generosità. Grazie alla serata dellaAnt Italia onlus a Palazzo De’ Toschi in piazza Minghetti, con il sostegno di Banca di Bologna, sono stati, i fondi necessari per l’acquisto di un nuovo mammografo. Durante la cena di sabato, curata da tre celebri chef del territorio, Ivan Poletti, Max Poggi e il pastry chef Gabriele Spinelli, si è svolto il mercatino solidale e il momento clou dell’asta enogastronomica. Una serata "bellissima", sintetizza Eleonora Gazzotti di Ant (Associazione nazionale tumori), con una cena sold out con quasi 300 persone, "più di quelle previste". Una cena realizzata anche grazie al contributo della concessionaria Draghetti e altre aziende (Cerelia, Forno Brisa, Espresso Bolognese e Istituto Scappi).