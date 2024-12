Unlimitednews.it - Fondazione Allianz UMANA MENTE, presentati i progetti 2024-25

MILANO (ITALPRESS) – Unapensata per essere totalinclusiva. Sono statii nuovisociali e le linee guida-2025 dellanell’evento presso l’Auditorium della Torrea Milano. Quattro gli ambiti su cui si focalizzano le attività: arte, cultura e sensibilizzazione, lo sport inclusivo, gli aiuti mirati, tempo libero per tutti e volontariato, ma soprattutto l’inserimento lavorativo. Maurizio Devescovi, Presidente dellae Direttore Generale diè intervenuto durante l’evento: “Con l’operato della nostrapuntiamo a rispondere alle necessità delle persone più fragili, in particolare giovani in condizioni di disagio e persone con disabilità e a favorirne l’inclusione sociale.