Calciomercato.it - Fiorentina-Inter, regolamento chiaro: alcuni calciatori non possono rigiocarla

Le ultime news Serie A riguardano il match tra, sospesa per il malore in campo di Bove. Ecco cosa dice ilIl calcio italiano enazionale è in apprensione per le condizioni di Edoardo Bove. Questa sera è atteso un nuovo bollettino medico dall’ospedale di Firenze, ma intanto arrivano prime buone notizie sulle condizioni del centrocampista romano.Doveri sospende(LaPresse) – Calciomercato.itIntanto c’è da fare i conti con la necessità di ricalendarizzare la partita tra, che riprenderà con un fallo laterale in favore dei viola dal minuto sedici. Considerati i tanti impegni delle squadre di Palladino e Inzaghi – in piena corsa per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Conference e Champions League – emergono due date per proseguire la sfida del ‘Franchi’.