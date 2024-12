Edoardo Bove | come ha trascorso la notte e quali sono le sue condizioni dopo il malore

Leggi su Dayitalianews.com

La partita di ieri domenica 1° dicembre tra Fiorentina e Inter ha rischiato di trasformarsi in tragedia: al 16? il giocatore violaessersi allacciato le scarpe, si è rialzato ma è poi franato a terrapochi secondi a causa di un. I primi a rendersi conto della gravità della situazionestati Dumfries e Calhanoglu che hanno chiamato a gran voce i soccorsi. Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, dove halain terapia intensiva. Al momento non sarebbero stati evidenziati danni seri per quanto riguarda il sistema cardio respiratorio e il sistema nervoso centrale.IlCataldi avrebbe provato a spostare la lingua del compagno di squadra per evitare che soffocasse in quei momenti di angoscia e di panico sul terreno del Franchi.