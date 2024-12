Cultweb.it - Conoscete la differenza tra trigger e glimmer? Ve la spieghiamo noi

Quando si parla di benessere mentale e gestione dei traumi, i(letteralmente grilletto) sono un concetto ampiamente conosciuto. Si tratta di stimoli che risvegliano ricordi dolorosi o stati di ansia. Tuttavia, il loro opposto, i, sono meno noti ma altrettanto importanti. Introdotti dalla psicologa americana Deb Dana, isono piccoli momenti di connessione e calma che stimolano il sistema nervoso a sentirsi al sicuro, favorendo il benessere. Isono segnali sensoriali, come un odore, una frase o una situazione, che riportano alla mente traumi o emozioni negative. Possono scatenare risposte automatiche del corpo, come il meccanismo di “lotta o fuga”. In contrasto, isono stimoli che inducono una sensazione di gioia. Questi momenti, sebbene piccoli, possono aiutare a spostare il focus della mente da uno stato di allerta costante verso un’esperienza di serenità.