Cinema | a Emilia Pérez il Capri Best Ensemble Cast Award

E’ stato assegnato a Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez e ad Adriana Paz, il2024, per ‘’ di Jacques Audiard, premio speciale di, Hollywood – The International Film Festival (26 dicembre – 2 gennaio) che dedica la 29/a edizione al tema ‘Diversity: The Colors of Bellezza.’ Lo ha annunciato Tony Renis, presidente onorario del festival prodotto da Pascal Vicedomini e organizzato con MiC-DG, Regione Campania insieme a Intesa Sanpaolo, Trenitalia, Givova. «La diversità va intesa sempre come un valore aggiunto: diffondere bellezza e dona colore e calore alla vita, quella di ognuno di noi e di una società che nel suo complesso deve tendere alla massima inclusione. Nell’arte la diversità è sempre stata un arricchimento. E lo dimostra ancora una volta questo straordinario film già in piena corsa per gli Oscar 2025 dopo il trionfo all’ultimo festival di Cannes.