Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D: i ragazzi di D’Amore, battuti 2-0, vedono interrompersi la striscia di risultati utili. L’Imolese si deve fermare a sette. A Riccione il primo stop esterno

Si arresta aconsecutivi lapositiva del, che crolla al Calbi di Cattolica sotto i colpi dello United. Le preoccupazioni alla vigilia disi sono tradotte presto in realtà sul campo, dove i rossoblù, una volta rimasti in dieci per l’espulsione di Manzoni al minuto 43 - e già sotto di una rete - non sono più riusciti a rientrare in partita. Un incidente di percorso, da resettare al più presto per restare agganciati al treno playoff. Avvio equilibrato consubito al tiro con Manes, che conclude alto sopra la traversa, mentre ci vuole un attento Adorni per respingere il velenoso tentativo di Sollaku, entrato liberamente in area e presentatosi quasi a tu per tu con l’estremo difensore rossoblù. Al 39’, il match si sblocca: cross basso di Sollaku, Likaxhiu raccoglie e insacca (1-0).