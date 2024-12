Oasport.it - Calcio femminile: una buona Italia punisce la Germania in amichevole! A Bochum finisce 1-2

Un’cinicalae trova un successo di personalità in quel di. La Nazionale diha infatti battuto le teutoniche per 1-2 nel matchinternazionale utile per preparare al meglio i Campionati Europei 2025. Una prestazione importante per la squadra di Andrea Soncin, abile a tenere botta nei momenti più difficili approfittando dei passaggi a vuoto delle avversarie.Attenta e lesta la compagine tricolore in avvio di primo tempo. All’undicesimo giro di orologio non a caso le azzurre firmano la rete del vantaggio con Bonfantini, furba ad approfittare dell’allucinazione delle rivali in fase di disimpegno, concretizzata con una défaillance di Linder intercettata da Cambiaghi la quale passa subito alla numero 8, molto fredda una volta ritrovatasi vìs-a-vìs con Mahmutovic.