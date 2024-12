.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 10^ giornata

In C1 il Cerreto d’Esi vince il derby contro il Chiaravalle, quarta sconfitta stagionale per il Pietralacroce. In C2/A in Dinamis Falconara-Verbena show dei fratelli Centonze. Nel girone B, vincono le prime quattroclasse Sambucheto, Real Fabriano, Aurora Treia e Polisportiva VictoriaVALLESINA, 2 dicembre– Siamo già arrivati alla 10^del futsal regionale diC1 e C2.Andiamo a scoprire quello che è successo nelle partite tra venerdì 29 e sabato 30 novembre.C1 Nella decimadel massimo campionato regionale diC1, rinasce il Cerreto d’Esi. La squadra di Ristè, infatti, si aggiudica il derby battendo 5-2 il Chiaravalle (foto di copertina) grazie ai gol di Da Silva (tripletta), Trinei e Marturano. Si ferma, dopo quattroutili, il periodo positivo,squadra di Cecchini, nonostante un autogol a favore e la rete di Caimmi.