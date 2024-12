Ilrestodelcarlino.it - Beko in crisi: “Uniti per salvarla”

Comunanza, 2 dicembre 2024 – Il giorno del confronto è arrivato. Nella sala dell'auditorium Luzi di Comunanza il sindaco Domenico Sacconi, circondato dalle istituzioni, si è seduto per affrontare la. "Questa è una terra di lavoratori che con tanti sacrifici hanno fatto crescere questo territorio – commenta il primo cittadino -. Vedere tanti sindaci tutti insieme è davvero emozionante". "Questo stabilimento non rappresenta solo un’industria, ma un pezzo fondamentale della nostra storia manifatturiera, un patrimonio che ha avuto un impatto significativo anche a livello nazionale. Il Governo ha coscienza e contezza di questa realtà" ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, prima dell’inizio dell'assemblea pubblica. Insieme a lui, il commissario per la Ricostruzione Guido Castelli, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Lucia Albano, numerosi parlamentari marchigiani e gli assessori regionali alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini e al Lavoro Stefano Aguzzi insieme a tanti sindaci del territorio.