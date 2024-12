Lapresse.it - Arresti ultras: capo curva Milan Lucci arrestato per tentato omicidio Anghinelli

o, 2 dic. (LaPresse) – Ildel, Luca, è stato nuovamenteper ildi Enzodel 12 aprile 2019 in via Cadore ao. La squadra mobile diretta da Alfonso Iadevaia ha eseguito oggi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip dio, Domenico Santoro, a carico del 43enne di Scanzorosciate già detenuto per l’inchiesta ‘Doppia’ dei pm Paolo Storari e Sara Ombra sui traffici del tifo organizzatoese e per spaccio di droga.è accusato diin concorso con il suo ‘vice’ Daniele Cataldo (a San Vittore dallo scorso 17 ottobre) e con ignoti e per detenzione illegale di armi da fuoco.