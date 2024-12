Formiche.net - Anche lo Spazio tra i nuovi pilastri dell’asse Roma-New Delhi

Una partnership strategica tra Italia e India nello, guardando al futuro delle orbite e allo sviluppo internazionale del settore. Questo il tema centrale emerso dalla partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, con delega alle politiche per lo, Adolfo Urso, alla Conferenza “Blue and Space Economy”, tenutasi oggi a Mumbai, presso il Villaggio Italia che accompagna il tour mondiale della nave-scuola Amerigo Vespucci, insieme al ministro indiano dei Porti, Sarbananda Sonowal. Come registrato dal ministro Urso, l’economia dellooffre “opportunità straordinarie per Italia e India”.Come ricordato da Urso, Italia e India hanno una storica e privilegiata partnership spaziale, che coinvolge sia il settore pubblico che privato. La cooperazione tra l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) è già attiva, con focus su eliofisica, osservazione della Terra ed esplorazione spaziale.