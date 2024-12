Agi.it - Al via il restauro del Famedio a Milano

AGI - Il Comune diavvia ildel. La Giunta di Palazzo Marino ha deliberato il primo lotto di interventi dopo aver ricevuto l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di. Nella stessa seduta sono stati stanziati 10,6 milioni di euro per interventi di completamento al cimitero di Bruzzano. Il Tempio della Fama dei Milanesi, che contiene le spoglie dei cittadini illustri, è considerato tra i primi edifici della città per il suo valore simbolico, architettonico e artistico ed è meta turistica tra le più visitate di, seconda soltanto al Duomo e al Castello Sforzesco. Le opere più urgenti, oggetto della delibera e previste nel 2025, hanno un valore di 2 milioni di euro e sono state finanziate nel vigente Piano triennale delle opere.