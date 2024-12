Lanazione.it - A Firenze 17 nuove imprese nell’elenco delle eccellenze

, 2 dicembre 2024 - Si è svolta a Palazzo Vecchio la giornataattività storiche econ i riconoscimenti alle 431che negli ultimi anni sono entrate a far parte di questo elenco. Negli ultimi 12 mesi gli ingressi sono stati 17. In totale, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, l'area con il maggior numero di attività storiche è la zona di piazza della Repubblica (61) segue la zona di Santo Spirito (49) e quella di San Lorenzo (39). L'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini evidenzia che ", con la sua straordinaria ricchezza di tradizioni, storia e cultura, è un luogo vivo costituito da persone, luoghi e secoli di storia e tradizioni, grazie anche alla capacità di ognunaattività storiche e tradizionali edfiorentine di raccontare una storia che si intreccia con quella della città, con la quotidianità dei fiorentini e dei visitatori provenienti da tutto il mondo".