Lanazione.it - Undici confermato: davanti Sparacello-Pinzauti

Leggi su Lanazione.it

Squadra che vince non si cambia. E così, in vista del match del Lungobisenzio contro la Zenith, Alberto Villa sembra intenzionato a riconfermare, per la terza domenica consecutiva, la stessotitolare. Scelte chiare, anche per fare trovare ai titolari una maggiore confidenza reciproca. A facilitare le scelte del tecnico della Pistoiese, ad onor del vero, ci sono anche le assenze di Bertolo, Donida e Tascini, tutti ai box per infortunio, e di Kharmoud per squalifica. Il tutto in attesa che il mercato porti nella arancione gli opportuni rinforzi. Ecco quindi che nell’ormai consueto 3-5-2 si rivedrà Cecchini tra i pali, oltre alla retroguardia a tre composta da Mazzei, Polvani e Accardi. A centrocampo le fasce saranno presidiate ancora da Diodato a destra e Maloku a sinistra, anche se c’è anche l’opzione Dibenedetto per la corsia mancina.