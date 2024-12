Lapresse.it - Udinese-Genoa 0-2, primi 3 punti per Vieira

Un’espulsione dopo tre minuti e un autogol nella ripresa: l’fa harakiri in casa perdendo per 2-0 contro il, nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 14/a giornata di Serie A. Partenza disastrosa per i friulani, con Tourè che sbaglia un retropassaggio e ingenuamente allarga il braccio per stendere Zanoli con una gomitata in viso su una potenziale occasione da gol. Il Var certifica il rosso. Ilne approfitta subito e dopo 13? passa in vantaggio con un guizzo da centro area di Pinamonti, su deviazione di Thorsby. Rete convalidata dopo un lungo check del Var.Nonostante l’inferiorità numerica l’prova a reagire alzando il baricentro, ma inevitabilmente presta il fianco ai contropiedi della squadra ligure. Così nella ripresa, dopo un paio di chance sprecate è lo scatenato Zanoli a innescare l’azione del raddoppio delgrazie ad un autogol di Giannetti su cross basso del giovane scuola Napoli.