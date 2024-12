Justcalcio.com - Tuttosport – La super plusvalenza Juve e l’assalto a Frendrup. Arthur, futuro deciso

2024-12-01 11:28:48 Flash news da TS:Prima vendere e poi acquistare. Dalle uscite, infatti, si può ricavare un bel gruzzoletto utile a finanziare i colpi in entrati. Una dinamica di mercato ricorrente e che riguarda anche lantus in vista della finestra di gennaio. Da una cessione remunerativa si possono poi attingere le risorse necessarie per calare, magari, un tris di acquisti. Sull’agenda del dt bianconero Cristiano Giuntoli sono, infatti, almeno due-tre i tasselli da inserire per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Un difensore centrale (piace Antonio Silva del Benfica) e una punta (la prima scelta resta sempre Zirkzee del Manchester United): queste le priorità della Vecchia Signora per il mercato invernale., la questione FagioliDa due a tre acquisti il passo, però, potrebbe essere davvero breve.