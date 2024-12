Ilrestodelcarlino.it - Torres-Ascoli 1-2, il Picchio risale

, 1 dicembre 2024 – L’trova il colpaccio che serviva per cambiare marcia con l’exploit esterno in casa della. Ilsupera i sardi per 2-1 con la doppietta di Silipo e in classifica riesce a compiere il sorpasso sulla Lucchese. Grazie ai tre punti ottenuti i bianconeri così lasciano la zona rossa della classifica dopo oltre due mesi di sofferenze. Al triplice fischio finale hanno potuto gioire gli stoici 65 tifosi ascolani presenti a Sassari che sugli spalti del Sanna sono tornati a contestare duramente il patron Massimo Pulcinelli e l’attuale dirigenza. Nell’ostica tana dellal’avvio di gara della formazione guidata da Mimmo Di Carlo è da brividi. Dopo appena qualche minuto, ancora una volta, è Tavcar a combinarla grossa con un tocco di braccio in area su un lancio lungo di Giorico.