Ilfattoquotidiano.it - Sport equestri, Coni riapre l’indagine dopo le segnalazioni di abusi su minori. Caliera: “Avevo le prove, ignorata per anni”

Ilha riapertoivache la Procura federale l’aveva archiviata a seguito della richiesta di commissariamento della Federazione italianapresentata da Lorella Tempia. Questo recita il comunicato stampa diffuso dall’associazione fondata dalla madre di Giacomo Fornasier, giovane vittima disessuali da parte di un istruttore federale della FISE, condannato per violenza sessuale nel 2015.Già a partire dal 2017 erano state inviate diversealla Procura Fise e personalmente al presidente della FISE Marco Di Paola per informarli che il presunto pedofilo che ha abusato dei suoi figli continuava a praticare tranquillamente la sua attività di istruttore federale, di speaker in gare presso centri Fise, grazie a diversi tesserati e a un circolo ippico del Biellese.