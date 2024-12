Biccy.it - Spoiler di Selvaggia Lucarelli su una cantante a Sanremo 2025

Durante la prima semifinale di Ballando Con le Stelle c’è stato l’atteso ripescaggio, ma una delle concorrenti non più in gara – ancor prima di esibirsi – ha annunciato il ritiro definitivo. Nina Zilli ha rivelato che i suoi problemi di salute non le hanno permesso di provare, il problema legato all’infortunio non è stato risolto. Dopo le parole della Zilli è arrivato unosanremese da parte di una giurata.Lodisu Nina Zilli a.Subito dopo aver espresso il suo dispiacere per la fine della gara per Nina e Pasquale La Rocca,si è rivolta alla concorrente e ha dichiarato: “Ora volevo dirti una cosa su Pasquale. Ti porti Pasquale La Rocca al Festival di? Balla dietro come Mauro Repetto? Magari per la serata delle cover?“.