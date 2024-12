Thesocialpost.it - Scontri a Tbilisi: la polizia disperde i manifestanti davanti al parlamento. Un paese diviso

, capitale della Georgia, la tensione è alle stelle. Le forze speciali dellahanno preso il pieno controllo della piazza di fronte alndo una folla dicontrari alla recente decisione del governo di sospendere i colloqui per l’adesione all’Unione Europea. Sulla centrale Rustaveli Avenue, dove si trova il, le autorità hanno utilizzato una grande quantità di gas lacrimogeni, costringendo i dimostranti arsi rapidamente.La crisi politica e sociale in GeorgiaL’annuncio del partito al governo Georgian Dream di posticipare i negoziati con l’UE al 2028 ha scatenato una serie di proteste in tutto il, con la capitale come epicentro delle manifestazioni. Migliaia di cittadini sono scesi in piazza per esprimere il loro dissenso, accusando il governo di tradire la promessa di integrazione europea sancita dalla Costituzione.