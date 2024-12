Salute a Napoli studi presi d’assalto Appello dei medici di famiglia ai cittadini | L’influenza dilaga vaccinatevi

Leggi su Ildenaro.it

Il drastico squilibrio termico tra giornate quasi primaverili e serate d’inverno sta creando grossi problemi di iperafflusso neglideidina generale, con una forte diffusione di forme parainfluenzali e “un enorme rischio per le persone fragili e per gli anziani”. L’ad evitare di esporsi arriva direttamente daididella Fimmgche, nei loro, stanno riscontrando questo sensibile aumento di richieste di visite e avvertono che “nei primi giorni di dicembrecomincerà a farsi sentire”. Corrado Calamaro (Fimmg), esperto medico dina generale spiega che “sottovalutare le nuove forme di rischio legate al cambiamento climatico ormai evidente è un errore molto comune, ma non per questo non un errore grave. Molti pazienti fragili o anziani rischiano infatti di arrivare in condizione di estrema debolezza al picco influenzale, con conseguenze anche molto pericolose e il rischio di dover poi subire un ricovero ospedaliero”.