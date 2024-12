Ottavi di finale Coppa Italia 2024 2025 | programma orari e tv di tutte le partite

Leggi su Sportface.it

Laentra nel vivo. LaNazionale vive l’ingresso delle otto migliori squadre dello scorso campionato che, come da regolamento, entrano in gioco proprio daglidied hanno diritto a giocare questo turno in casa propria.diche verranno divisi e spalmati su due settimane: le prime quattrosi disputeranno tra martedì 3 e giovedì 5 dicembre, le ultime quattro invece si giocheranno tra martedì 17 e giovedì 19 dicembre.leverranno trasmesse in diretta ed in esclusiva su1. Di seguito lazione completa, il calendario e glidileper non perdervi nulla. Chi saranno le otto squadre che riusciranno a staccare il pass per i quarti di? Non ci resta che scoprirlo assieme.ILE IL CALENDARIO DEGLIDIDIMartedì 3 dicembre ore 18:30 – Bologna-Monza (1)Martedì 3 dicembre ore 21:00 – Milan-Sassuolo (1)Mercoledì 4 dicembre ore 21:00 – Fiorentina-Empoli (1)Giovedì 5 dicembre ore 21:00 – Lazio-Napoli (1)Martedì 17 dicembre ore 21:00 – Juventus-Cagliari (1)Mercoledì 18 dicembre ore 18:30 – Atalanta-Cesena (1)Mercoledì 18 dicembre ore 21:00 – Roma-Sampdoria (1)Giovedì 19 dicembre ore 21:00 – Inter-Udinese (1)die tv dileSportFace.