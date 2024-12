Sport.quotidiano.net - Orari F1 e diretta del Gp Qatar 2024. Russell parte dalla pole

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 1° dicembre– Si preannuncia dall’esito incerto il Gp deldopo un sabato a due facce a Losail. Due facce, tra la sprint race e la qualifica, con Lando Norris che dopo aver conquistato laposition nella sprint ed averla dominata dal primo all'ultimo giro cedendo poi la vittoria al suo compagno di squadra, Oscar Piastri, - memore di quanto fatto dall'australiano nel corso della sprint del Gran Premio del Brasile - non riesce a far meglio della terza posizione in qualifica, mancando una prima fila che sarebbe potuta risultare decisiva per la corsa al campionato costruttori. Prova ad approfittarne invece Max Verstappen, che la sua doppia faccia l'ha mostrata in maniera eloquente nel sabato di Losail, conquistando - sulla pista - unaposition che gli mancava dal Gran Premio d'Austria di fine giugno, grazie ad un giro record nel suo ultimo tentativo, in 1'20"520, arrivato dopo la delusione della sprint race al termine della quale il quattro volte iridato aveva concluso ottavo.