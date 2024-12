Calciomercato.it - Nuovo affare alla Di Gregorio: la Juventus anticipa il Milan a gennaio

Proseguono le manovre di mercato della ‘Vecchia Signora’ per rinforzare l’organico a disposizione di Thiago MottaCon una rosa ridotta all’osso a causa delle numerose assenze, ladi Thiago Motta si presenta al ‘Via del Mare’ per provare ad incamerare tre punti pesanti contro ilLecce di Marco Giampaolo. A poche settimane dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, però, a prendersi la scena sono anche i possibili affari che vedono i piemontesi direttamente o indirettamente protagonisti.Di: lail(LaPresse) – Calciomercato.itNei giorni scorsi vi avevamoto in esclusiva come il Marsiglia abbia mosso passi concreti per Fagioli, già finito nei radar del Psg. Il centrocampista della– di fatto – non è considerato incedibile d‘Vecchia Signora’ e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai bianconeri (nell’ordine dei 35 milioni di euro) potrebbe fare le valigie.