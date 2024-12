Sport.quotidiano.net - Milano, testa e gambe all’Eurolega: Tortona viola il Forum 98-94

Leggi su Sport.quotidiano.net

- Totalmente svuotata dopo la trasferta vittoriosa di Istanbul, a neanche 48 ore di distanza l'Olimpia non ce la fa a riprendersi ed esce sconfitta tra le mura amiche contro. I piemontesi espugnano94-98. Troppo brutti per essere veri in un primo tempo chiuso a -21, ma al ritmo di 5 partite in 9 giorni, qualche cosa per strada è comprensibile lasciarla. L'Olimpia si tiene cara la reazione della ripresa, altro segnale di crescita rispetto alle difficoltà delle settimane passate. Peril più fresco è Armoni Brooks segnando 26 punti con 9/13 al tiro, buone note anche dalla novità Gillespie che esordisce in Italia con 8 punti. La partenza è firmatacon i piemontesi scatenati con Vital e Gorham per il 5-15 dopo 4 minuti. Al 5' arriva il primo canestro milanese di Gillespie, ma l'Armani non ha proprio energie tanto che con l'ennesima tripla di Gorham la Bertram si porta 7-23.