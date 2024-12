Thesocialpost.it - Migrante tenta uno stupro nella chiesa di don Biancalani, il prete lo difende: “Ha problemi psicologici”

Immagine di repertorioUn nuovo caso scuote la parrocchia di Vicofaro, guidata da don Massimo, nota per essere anche un centro di accoglienza per migranti. Nelle scorse ore, un 32enne liberiano, ospite della struttura, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.Leggi anche: Albania: si svuota il centro per migranti. Operatori e poliziotti rimpatriati, la nave Libra resta fermaSecondo le indagini, l’uomo avrebbeto di abusare di una ragazzacanonica durante la notte tra martedì e mercoledì. Iltivo diè stato interrotto da altri due migranti, che, udite le urla della vittima, sono intervenuti minacciando l’aggressore con una lametta e consentendo alla giovane di fuggire. La ragazza, in stato di choc, ha trovato rifugio alla stazione di Pistoia, dove ha contattato i carabinieri.