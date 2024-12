Mario Sechi | l' incendio si allarga un nuovo fronte in Medio Oriente

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Europa teme un altro “ritorno della storia”. Dialla fulminea accelerazione della guerra civile in Siria, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ieri ha evocato «il rischio di un collasso migratorio». E ha fatto bene, perché la memoria corre al 2015-2016, quando la Germania guidata dalla cancelliera Angela Merkel decise di accogliere oltre un milione di profughi siriani che risalivano la rotta Balcanica. Fu una decisione storica, Merkel disse «Wir schaffen das», ce la possiamo fare, fu suonato «L'inno alla gioia» all'arrivo dei profughi alla stazione di Monaco. Era il 5 settembre del 2015. L'ottimismo dei tedeschi svanì diai fatti di Colonia, alle molestie sessuali degli islamici in piazza a Capodanno. Fu quell'episodio a dare spinta all'ascesa della destra di AfD. Nove anni dopo, la mappa politica europea è cambiata, l'immigrazione è un problema incandescente per tutti i governi, le idee e gli equilibri politici si sono spostati a destra.