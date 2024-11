Sport.quotidiano.net - Mantova-Modena 0-0. Dal Var al rosso, ‘Martelli’ indigesto

, 30 novembre 2024 – Consiglio di lettura invernale: ’I mille rimpianti’. Più o meno, illi ha avuti nel primo tempo del ’Martelli’ e fanno seguito a quelli rimessi nel bagaglio di ritorno da Cosenza. Se, come narrano i numeri delle tre gare della gestione Mandelli, la fase difensiva ha ripreso vita, adesso è bene chiedere molto di più a chi si sta presentando nell’area di rigore avversaria per concludere a rete. Sin dai secondi iniziali. Perché il, con Pedro Mendes e Ponsi e il 3-4-3 confermato, l’ha fatto capire immediatamente aldi avere voglia di vincere in trasferta, finalmente. Con la conclusione di Gerli che avrebbe dovuto servire un solissimo Caso in area, poi con il colpo di testa di Dellavalle al 32’, poi ancora con il contropiede di Caso concluso con l’assist a Pedro impreciso in diagonale e, infine, al 46’ con la colossale chance capitata a Caldara.