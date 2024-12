Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: la Francia interrompe la serie della Norvegia! Troppi errori per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAFEMMINILE DIDALLE 17.2515.06: per il momento è tutto, alle 15.25 lafemminile sempre da. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio15.05: Vince dunque la primadell’anno lache pone termine all’egemoniache, in coppa del Mondo vinceva ininterrottamente da 2022, secondo posto per i norvegesi, terzo per la Svezia. Solo decima l’Italia, fallosa con Bionaz e Hofer al poligono dopo il doppio zero di Zeni e Giacomel15.04: Settimo posto per l’Ucraina a 3’24”, ottava la Svizzera a 3’29”, nona l’Austria a 3’39” e decimo posto a 4’15” per un’Italia deludente come squadra anche se si è visto un grande Tommaso Giacomel15.04: Ottimo quinto posto per la Finlandia a 2’43”, Usa sesti con 2’58” di ritardo15.