Ilnapolista.it - L’intervista di Guardiola è una lezione di sport e di vita: «Lukaku ha tirato su Ederson e tutti a dire “grande Pep”»

Leggi su Ilnapolista.it

diè unadie di: «hasuPep”»Straordinaria intervista di Pepa Skys. L’abbiamo messa qui quasi integrale ma ne riproponiamo un altro estratto che racchiude il senso dello. In Italia è rarissimo che un allenatore dica cose simili, diciamo anche impossibile. Anche perché – è il nostro pensiero – la platea non capirebbe. È al fondo un paese senza culturaiva, concetto cui peraltro ha accennato ieri Claudio Ranieri in conferenza stampa. E infattidice che è inutile offrire spiegazione del perché non si vince più, sarebbero considerati alibi. Parla del lavoro, tanto, ma dice anche: “le vittorie e le sconfitte sono scritte nelle stelle”.Per noi che guardiamo dall’esterno, stiamo aspettando di vedere cosa farai.