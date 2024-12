Ilfoglio.it - La caduta di Bove, il silenzio del Franchi, la paura del passato

Ilassoluto. Sono scattate da poco le 18:17, la tensione sul campo per un gol annullato scompare in pochi secondi. Difficile capire cosa stia succedendo, l’allenatore dell’Inter scivola sull’erba per correre verso un giocatore a terra. In tv si vede subito che è Edoardo, i presenti allo stadioinvece cercano di capire cosa stia accadendo. C’è una maglia viola a terra, i ventidue in campo fanno muro per non far vedere il dramma in corso. Ci vogliono diversi secondi per capire che è il numero 4, in prestito dalla Roma, a non muoversi. C’è agitazione, arriva la barella, i calciatori piangono nel loro abbraccio collettivo, l’ambulanza è ferma in un angolo del campo con il lampeggiante. Passano cinque (infiniti) minuti prima di realizzare che il giocatore è in viaggio direzione Careggi.