"Il Comune non sarà parte civile. A San Genesio siamo sconvolti"

SAN(Pavia) Si sono avvicinati al gazebo che il gruppo di SanFutura ieri ha collocato davanti al municipio e hanno chiesto spiegazioni. Volevano avere chiarimenti su quanto sta accadendo a San, dove il 12 novembre la Procura ha fatto notificare l’avviso di chiusura indagini dell’Operazione Clean I e il giorno dopo sono state arrestate tre persone, più 13 iscritte nel registro degli indagati, nell’ambito della Clean II. Molti cittadini si sarebbero aspettati un passo indietro dadi chi è stato coinvolto e che ilsi costituissecome aveva chiesto l’opposizione in Consiglio comunale, ma la maggioranza ha votato contro. "In seguito all’inchiesta Clean I – ha spiegato la capogruppo di SanFutura, Marzia Testa – ilha dovuto riservare nel bilancio approvato a fine 2023 la somma di 562mila euro nel caso i ministeri ne chiedessero la restituzione in quanto oggetto di reato.