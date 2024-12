Biccy.it - Espulsione o televoto flash al Grande Fratello: “Provvedimenti in arrivo”

Dopo settimane di calma piatta, alpotrebbero arrivare degli scossoni (finalmente). Domani nella casa entreranno tre nuovi concorrenti, ma potrebbe esserci anche un’o un, questo almeno è quello che dicono i rumor che circolano on line in queste ore.Deianira Marzano poco fa ha fatto sapere che uno dei gieffini andrà al: “Al, gli autori stanno valutando se sottoporre un concorrente a unA. Questa decisione potrebbe portare a un’eliminazione immediata o a un’altra conseguenza significativa per il concorrente coinvolto. In passato, il programma ha utilizzato ilper determinare finalisti o eliminare concorrenti inaspettatamente”.L’esperta di gossip ha anche fatto notare che Beatrice Luzzi ha piazzato un like ad un post che riporta proprio questa sua indiscrezione.