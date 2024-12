Biccy.it - Colpo di scena a Ballando, Mariotto abbandona lo studio: “Non si trova”

La decima puntata dicon le Stelle si è chiusa con un giallo: la sparizione di Guillermo. Il giudice, con un vero e propriodi, durante la coreografia di Luca Barbareschi si è alzato in piedi ed è uscito dallo. Milly Carlucci al momento delle votazioni ha così spiegato: “Guillermo è uscito e non si, spero non si sia sentito male”, annullando i suoi voti precedenti e annunciando che tutte le esibizioni di questa sera saranno giudicate dai quattro giudici rimasti.“Vorrei far notare una cosa: non c’è Guillermo. Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Se si è infortunato? Spero di no! Gli voglio bene, spero non si sia infortunato. Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire che cosa è successo.