Ilgiorno.it - Clara a Sanremo 2025, la cantante posta un video di lei bambina dopo l’annuncio di Carlo Conti

Leggi su Ilgiorno.it

Varese, 1 dicembre 2024 –Soccini torna al Festival diil debutto dello scorso anno con il brano ‘Diamanti Grezzi’, disco di platino, e in seguito alla vittoria diGiovani con ‘Boulevard’, quest’anno l’artista di Travedona Monate, in provincia di Varese, è nell’elenco dei 30 concorrenti principali, comunicato oggi al Tg delle 13,30 da. Quest’anno il Festival si terrà dall’11 al 15 febbraio.la notizia, la 25enne hato sul suo profilo Instagram un filmato di quando era ancora una ragazzina e fingeva di esibirsi proprio sul palco dell’Ariston. Un sogno che si relizza di nuovo. Numerosi i commenti di amici e follower. La collega Sarah Toscano, anche lei in gara, le ha scritto: “Ci vediamo lì amore”. Poi, tantissimi complimenti arricchiti da cuoricini rossi.