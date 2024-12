Lanazione.it - Cerreto Laghi, costi ’congelati’ per la stagione

Anche ail costo degli impianti di risalita è bloccato. Il costo dei festivi e prefestivi sarà di 35 euro e dei feriali di 25 euro. Ma sono previsti sconti per gli over 65 e per i ragazzi tra i 7 e 14 anni che sono tesserati Cai, Uisp, Fisi e Csi. E naturalmente per chi scia ad orario limitato. Anche qui c’è molta attesa per i movimenti del meteo e si spera in un esordio stagionale ancor prima di Natale. La stazione sciistica conta 11 tracciati serviti da 4 impianti di risalita, per un totale di 16 km di piste da sci alpino. Intanto per il 7 dicembre c’è l’appuntamento con la panchina gialla sulla cima del Monte Zuccalone che sarà inaugurata. La panchina gode di una vista a 360 gradi sull’Appennino tosco emiliano ed è facilmente raggiungibile all’interno di un percorso di faggi.