Ilgiorno.it - Capogrosso e la musica per i film: "Ho iniziato giocando con il piano"

Milano l’ha consacrato nel maggio 2019, quando la Scala ha eseguito il suo brano per Clarinetto e Percussioni, poi la sua stradale è stata crescendo. Fabio Massimoracconta: "Non dimenticherò mail l’emozione provata ascoltando la miaal Tempio dellamondiale". Il compositore ha realizzato le musiche di “Le Dèluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta“ di Gianluca Jodice, in sala in questi giorni. "A Milano - racconta- ho incontrato i miei migliori amici musicisti con cui ho collaborato e collaboro: Carlo Boccadoro e i suoi Sentieri Selvaggi, Francesco Libetta, Orazio Sciortino. Non potrei fare a meno di nessuno di loro"., cosa significa oggi, nell’era digitale, comporreda? "Sono legato a un modo di fare“analogico“, sono convinto che gli strumenti necessari alla stesura di una partitura siano matita e pentagramma.