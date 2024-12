Oasport.it - Biathlon, Francia dominante nella staffetta maschile a Kontiolahti. Giacomel non basta all’Italia

Leggi su Oasport.it

Ha mandato tutti a dormire Emilien Jacquelin al termine della, prova valida per la prima tappa della Coppa del Mondo di. Sulle nevi di(Finlandia), temperature “alte” (4°C) e poco vento ad accompagnare gli atleti. In tutto questo, laha saputo rifarsi dopo quanto accaduto ierimista, persa proprio nell’ultimo giro a vantaggio della Norvegia.Quartetto transalpino perfetto nelle prime tre frazioni. Bravo Fabien Claude a gestirsiprima parte, badando in particolare a essere preciso nelle serie di tiro e tenendo il ritmo del norvegese Sturla Holm Lægreid. Sullo strappo dell’ultima tornata, c’è stata l’azione che ha dato il via all’assolo dei francesi, rafforzato poi da un Quentin Fillon Maillet sugli scudi.A Eric Perrot il compito di dar seguito allo “zero” al poligono della compagine francese e peccato per i due bersagli mancati da Jacquelin nell’ultima serie in piedi, ma poco è cambiato sul risultato finale.