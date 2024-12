Gossipnews.tv - Ballando Con Le Stelle: Che Fine Ha Fatto Mariotto?

Una puntata piena di colpi di scena:lascia lo studio senza spiegazioni. Ecco che cosa è accaduto!La puntata dicon ledi ieri sera ha offerto momenti di grande tensione e mistero, lasciando il pubblico col fiato sospeso. Il giudice Guillermo, da sempre noto per le sue opinioni taglienti, ha abbandonato lo studio inaspettatamente, senza fornire alcuna spiegazione. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli, pur assente, è riuscita a scuotere gli equilibri del programma con nuove accuse dirette ad Angelo Madonia, alimentando ulteriormente il dibattito.Durante la serata, mentre Amanda Lear si esibiva come “ballerina per una notte,”ha lasciato il suo posto, causando sorpresa e confusione in studio. Selvaggia Lucarelli, che ha cercato di trattenerlo, non è riuscita a impedire l’improvvisa uscita.