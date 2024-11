Thesocialpost.it - Ballando con le stelle 2024: Nina Zilli in lacrime, cosa è successo. Addio!

Nuovo stop percon le. La cantante, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, è stata costretta ad abbandonare definitivamente la competizione del dance show di Rai 1. L’annuncio arriva a poche ore dalla semifinale, in onda questa sera, sabato 30 novembre.Un nuovo infortunio blocca il ritorno in garae Pasquale La Rocca avrebbero dovuto partecipare al ripescaggio per tentare di rientrare in gara e concorrere per un posto nella finale. Tuttavia, durante le prove, la cantante ha subito un’altra contusione, che ha reso impossibile la sua partecipazione.Già il 26 ottobre, durante la quinta puntata del programma,aveva annunciato il ritiro a causa di un infortunio alle costole. Dopo settimane di riposo, era tornata in pista determinata a riprendere il percorso interrotto.